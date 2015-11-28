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بالفيديو.. يسرى فودة لـ "bbc":"المشهد الإعلامى مسخرة..وفى صحفيين حناتير"

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بالفيديو.. يسرى فودة لـ "bbc":"المشهد الإعلامى مسخرة..وفى صحفيين حناتير" بالفيديو.. يسرى فودة لـ "bbc":"المشهد الإعلامى مسخرة..وفى صحفيين حناتير"
وصف الإعلامى يسرى فودة، المشهد الإعلامى الحالى بــ"المسخرة" الناتجة عن تراكمات عقود عدة من فرض الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما "خصص عين رقيب مقيم داخل كل مؤسسة صحفية" ، وتابع:" هذا المفهوم تتطور عبر السنوات الطويلة واأدى ظهور فئة معينة من الصحفيين عادة هم المنافقون والجبناء والخائفون والحناتير وهذا تطور إلى ما نراه الآن وليس هناك كلمة أخرى تصف المشهد الحالى سوى كلمة مسخرة".
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وأضاف "فودة" خلال حواره ببرنامج "بلا قيود" الذى تقدمه الإعلامية رشا قنديل عبر فضائية"bbc"، أن المرحلة الحالية من تطور الإعلام المصرى سمتها " سمعنا يا ريس حنتيرة"، وتابع:" يعنى أى حد يقف أمام الكاميرا ويفتى".

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مصر 365

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