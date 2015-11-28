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الأوقاف: الإمارات دولة سنية تنسق مع الأزهر ولا تدعم التشيع فى مصر

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الأوقاف: الإمارات دولة سنية تنسق مع الأزهر ولا تدعم التشيع فى مصر الأوقاف: الإمارات دولة سنية تنسق مع الأزهر ولا تدعم التشيع فى مصر

>أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن دولة الإمارات العربية دولة سنية، معلنة عن كامل التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف الإماراتية، مشيرة إلى أن الإمارات دولة سنية وسطية شقيقة تنسق مع الأزهر الشريف ومع وزارة الأوقاف المصرية، ونكن لها ولأهلها ولمنهجها الوسطى كل تقدير واحترام.

وقالت الوزارة: أن ما ذكره موقع المصريون تحت عنوان: ”الإمارات تنشر كتب شيعية داخل المساجد، كلام عار تمامًا عن الصحة، ولم يصدر أى كلام على الإطلاق في هذا الشأن عن وزارة الأوقاف المصرية".

ونفت الاوقاف المصرية فى بيان رسمى تورط دولة الإمارات فى نشر التشيع فى ، مؤكدة أنها ألغت ترخيص خطيب المكافأة طه مرسى محمد الذى ضبط بمسجده كتب شيعية، لتحمله هذا التصرف، ولن يسمح له باعتلاء المنابر ، ورأيه لا يمثل الأوقاف بأي شكل من الأشكال.

وكان رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قرر إحالة كل من ياسر رمضان عبد الناصر رئيس قسم الإرشاد الدينى والمكتبات بمديرية أوقاف المنيا، وعبد الرحمن عبد الصالحين محمد رئيس قسم المساجد الحكومية بإدارة أوقاف المنيا الجديدة للتحقيق بديوان عام الوزارة، مع استبعاد خطيب المكافأة طه مرسى محمد وإلغاء ترخيصه.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان رسمى إن القرارات جاءت على خلفية ضبط بعض كتب الشيعة بمسجد بالمخالفة لتعليمات الوزارة بشأن مكتبات المساجد.

أكد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن لجنة التفتيش على المساجد تمكنت من ضبط كتب للشيعة داخل مكتبة أحد المساجد بالمنيا، مشيراً إلى أنه أثناء حملة التفتيش بمسجد عمر بن الخطاب بناحية دماريس، التابعة لمركز المنيا، تم ضبط كتب تنتمى للفكر الشيعى وتسىء إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها وعدد من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح "أبو حطب"، فى تصريحات صحفية أن بعض هذه الكتب تتحدث عن أن سيدنا على بن أبى طالب لم يبايع أبا بكر الصديق (رضى الله عنه)، وأنها كتب غير محققة من بينها كتب موسوعة النبى والخلفاء الراشدين تفسير ابن كثير، الذى يحتوى على 20 جزءًا، وورد عدد من الأقاويل التى تنتمى للفكر الشيعى فى الجزء الثانى عشر بالصفحة رقم 72، وأجزاء أخرى.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إلى أن قائمة الكتب ضمت تفسير القرآن العظيم، وأحكام القرآن، الطب النبوى، فقه السنة، الأحاديث القدسية، وتم التحفظ عليها، وإبلاغ وزارة الأوقاف، وإرسال فاكس بالواقعة والتى قررت تشكيل لجنة للاطلاع على الكتب المضبوطة، مشيرًا إلى أن المديرية تشن عدة حملات تفتيشية على المساجد والخطباء بكافة مساجد محافظة المنيا التسع، مؤكدا أن واقعة ضبط كتب تنتمى للفكر الشيعى أنها «واقعة فردية»، ولا وجود للفكر الشيعى بالمحافظة.

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مصر 365

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