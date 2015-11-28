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أحمد درويش لـ"اليوم السابع":أشكر الرئيس لثقته وسأكون عند حسن ظن الجميع

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أحمد درويش لـ"اليوم السابع":أشكر الرئيس لثقته وسأكون عند حسن ظن الجميع أحمد درويش لـ"اليوم السابع":أشكر الرئيس لثقته وسأكون عند حسن ظن الجميع
قال الدكتور أحمد درويش ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع" : " أشكر رئيس الجمهورية لثقته فى ، وأدعو الله أن أكون عند حسن ظنه وظن المصريين".

واعتذر الدكتور أحمد درويش عن إجراء أية حوارات أو الإدلاء بأى تصريحات حتى تنتهى مشاورات تشكيل مجلس الادارة ووضع واقرار الخطة والاستراتيجية، مؤكدًا "مجلس الإدارة فريق متكامل والتنسيق الجماعى والمشورة ستكون سمة العمل بالهيئة".


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