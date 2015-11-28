أخبار مصر للساعة 10..تشييع جنازة أمين شرطة "المنوات" والأزهر يدين الحادث

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات المضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تشييع أهالى قرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، جنازة أحمد فتحى حسان أمين الشرطة ضحية الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم بكمين المنوات بالجيزة.

فيما أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابى الذى استهدف كمين المنوات بمنطقة سقارة الأثرية، والذى أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة.

وجدد الأزهر الشريف رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التى لا تتفق مع سماحة الدين الإسلامى، مؤكدا دعمه لقوات الجيش والشرطة فى مواجهة القوى الظلامية التى لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد الآمنة المستقرة.

- بعد وصف الإخوان لـ6أبريل بالخنوع.. الحركة للجماعة:مطلبكم خراب وبطلوا جعجعة

- الأزهر الشريف يدين استهداف كمين الشرطة بالجيزة ويؤكد دعمه للجيش والشرطة

- والد المتهم بتفجير فندق القضاة: ابنى متغيب منذ مايو وأنتظر تحاليل الـDNA

- "جامايكا" الزمالك يطارد إيفونا وأنطوى والشيخ وجمعة بالأهلى

- بعد سيلفى "اليوم السابع" والرئيس التونسى.. "السبسى": مصر أم الدنيا

- أهالى "الروضة" بالفيوم يشيعون جنازة أمين الشرطة ضحية الإرهاب بالجيزة

- يسرى فودة لـBBC: ينبغى عودة الإخوان لنسيج المجتمع ومفيش ثورة غير 25 يناير

- روسيا تعلن عقوبات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط طائرتها

- بالفيديو.. قبلة ساخنة من بيكيه لشاكيرا قبل لقاء البارسا وسوسيداد

- على جمعة: سيد قطب لم يصل الجمعة.. و"الظواهرى" كفر الإخوان بكتابه

- اليوم السابع: الرئيس يطلق إشارة البدء لمشروع شرق التفريعة ويطمئن رجال الأعمال

- بالفيديو.. تامر عبدالمنعم يقلد محمد مرسى فى المشخصاتى2:"عارفينهم وحافظينهم"

- "باسم يوسف" يلتقط سيلفى مع "السبسى" فى مهرجان قرطاج السينمائى

- بوتين يحظر عمل الأتراك بالشركات الروسية ويفرض قيودا على استيراد سلع تركية

- تداول صور لحاكم "دبى" يتناول الطعام فى أحد المطاعم المفتوحة دون حراسة

- مساعد وزير الداخلية: من ثوابت الوزارة عدم التغاضى عن تجاوز أبنائها



>- هؤلاء مرشحون لقيادة البرلمان

- النواب يؤيدون "قانون التظاهر"

- مرتضى وعكاشة فى لقاء السحاب



>- مان سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بثلاثية فى ساوثهامبتون

- الملكة إليزابيث الثانية تختتم رحلتها إلى مالطا

- التحضيرات الأخيرة لعرض فساتين زفاف المصممة ماريا كريستينا فى أسبانيا



>- بالفيديو..لأول مرة..سيف مجدى يرقص على الأغانى الشعبية فى عيد ميلاد ابنة المطربة هدى

- بالفيديو.. علماء آثار يكتشفون مومياءات تنتمى إلى حضارة قديمة فى ليما

- بالفيديو.. فى مشهد مؤسف.. وصلة ضرب لـ”جمل” هرب من جزار واحتمى بقسم شرطة



>- لماذا لا تستثمر الدولة اسم الأهلى كما فعلت صلة؟

- اتحاد اليد .. احذر أنت تسكب البنزين بجوار “نار القمة”

- عندما يصطدم أقوى هجوم فى الدورى الإنجليزى بأقوى دفاع



>- ثلاثة نصائح تساعدك فى استخدام الفوتوشوب

- تعرف على درس ضمائر الجر والنصب فى الإيطالية مع الأمثلة

- تعلم المونتاج على برنامج premiere .. وكيف تدخل ملفات وسائط إليه