أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 11 مدنيًا في غارات روسية على بلدات بريف إدلب شمالي سوريا

Google+ Print
مقتل 11 مدنيًا في غارات روسية على بلدات بريف إدلب شمالي سوريا مقتل 11 مدنيًا في غارات روسية على بلدات بريف إدلب شمالي سوريا

أرشيفية

قُتل 11 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب عشرات آخرين بجروح، جراء قصف المقاتلات الروسية بلدتي “معرة النعمان”، و”بنّش”، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر صحفية في الدفاع المدني بالمحافظة، اليوم السبت، أنهم نقلوا المصابين إلى المستشفيات الميدانية في المنطقة، مشيرةً إلى تضرر بعض المباني السكنية جراء القصف الروسي، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الأناضول”.

وكان الطيران الروسي استهدف، اليوم، تجمعًا لشاحنات تحمل بضائع تجارية ومواد إغاثة إنسانية، في بلدة الدانا بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين بجروح إلى جانب احتراق 8 شاحنات.

جدير بالذكر أنَّ الأزمة السورية دخلت منعطفًا جديدًا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر.

وتقول موسكو إن تدخلها العسكري إلى جانب النظام السوري، “يستهدف مواقع تنظيم داعش”، الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن وعواصم غربية وقوى المعارضة السورية، التي تقول بدورها، إن أكثر من 90% من الأهداف، التي تقصفها المقاتلات الروسية لا يوجد فيها تنظيم إرهابية، وإنما تستهدف المدنيين، وفصائل المعارضة، ومواقع للجيش للحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا