مقتل 11 مدنيًا في غارات روسية على بلدات بريف إدلب شمالي سوريا

قُتل 11 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب عشرات آخرين بجروح، جراء قصف المقاتلات الروسية بلدتي “معرة النعمان”، و”بنّش”، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر صحفية في الدفاع المدني بالمحافظة، اليوم السبت، أنهم نقلوا المصابين إلى المستشفيات الميدانية في المنطقة، مشيرةً إلى تضرر بعض المباني السكنية جراء القصف الروسي، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الأناضول”.

وكان الطيران الروسي استهدف، اليوم، تجمعًا لشاحنات تحمل بضائع تجارية ومواد إغاثة إنسانية، في بلدة الدانا بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين بجروح إلى جانب احتراق 8 شاحنات.

جدير بالذكر أنَّ الأزمة السورية دخلت منعطفًا جديدًا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر.

وتقول موسكو إن تدخلها العسكري إلى جانب النظام السوري، “يستهدف مواقع تنظيم داعش”، الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن وعواصم غربية وقوى المعارضة السورية، التي تقول بدورها، إن أكثر من 90% من الأهداف، التي تقصفها المقاتلات الروسية لا يوجد فيها تنظيم إرهابية، وإنما تستهدف المدنيين، وفصائل المعارضة، ومواقع للجيش للحر.