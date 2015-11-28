كامب نو يغني ' بينيتث.. لا ترحل '

لم تفوت جماهير برشلونة الفرصة للسخرية من غريمهم ريال مدريد، ومدربه رفائيل بينيتث، خلال الفوز على ريال سوسيداد 4-0 اليوم السبت في كامب نو.

وتغلب برشلونة على ضيفه سوسيداد 4-0 في الجولة الـ13 من الليجا، وهي نفس النتيجة التي هزم بها ريال مدريد في سنتياجو برنابيو في الجولة السابقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن جماهير برشلونة غنت "بينيتث.. لا ترحل" خلال الشوط الأول من المباراة.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد خرج في مؤتمر صحفي طارئ للإعلان عن تجديد الثقة في بينيتث بعد الكلاسيكو.

هذه ليست المرة الأولى التي تسخر فيها جماهير برشلونة من ريال مدريد بهذه الطريقة، وفعلتها من قبل مع جوزيه مورينيو في أخر مواسمه في مدريد.