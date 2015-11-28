بالفيديو – شفاينشتايجر يسجل أول أهدافه مع يونايتد

سجل باستيان شفاينشتايجر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد منذ انتقاله إليه قادما من بايرن ميونيخ وذلك في مرمى ليستر سيتي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي في ملعب كينج باور يوم السبت لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وانضم اللاعب الألماني إلى يونايتد في الصيف الماضي ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف في كل البطولات التي شارك فيها.

وكاد شفاينشتايجر أن يسجل هدفا في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام واتفود لكن تم احتسابه لمدافع الأخير بالخطأ في مرماه.

ونجح شفاينشتايجر في أن يسجل هدفا برأسية مستغلا عرضية قادمة من الناحية اليمنى من ركلة ركنية.

وأصبح شفاينشتايجر هو أول لاعب ألماني يسجل هدفا في تاريخ يونايتد.

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