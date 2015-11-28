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بالفيديو – باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة الدوري

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بالفيديو – باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة الدوري بالفيديو – باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة الدوري

(إفي): واصل باريس سان جيرمان التغريد بعيدا في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكاسح 4-1 على تروا في الجولة الخامسة عشر من المسابقة بملعبه حديقة الأمراء.

ورفع "بي اس جي" رصيده إلى 41 نقطة بفارق 16 نقطة عن ليون الثاني في الترتيب، بينما تجمد رصيد تروا عند خمس نقاط في مؤخرة الجدول.

افتتح المهاجم الاوروجوائي ادينسون كافاني التسجيل لأصحاب الارض من كرة علوية للارجنتيني أنخل دي ماريا، ليودعها الشباك من لمسة واحده في الدقيقة 20.

وضاعف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الغلة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وزاد ايفن كورزاوا من محنة الضيوف بتسجيل الهدف الثالث بعدما قابل كرة شتتها الدفاع إلى خارج المنطقة ليسددها قوية في المرمى بالدقيقة 67.

وأكمل جان كيفين أوجستين الرباعية من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 84، بينما سجل توماس أياس هدف الشرف الوحيد لتروا في نهاية المباراة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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