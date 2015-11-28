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فيديو – نقل لاعب أتليتكو إلى المستشفى بعد سقوط مروع

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فيديو – نقل لاعب أتليتكو إلى المستشفى بعد سقوط مروع فيديو – نقل لاعب أتليتكو إلى المستشفى بعد سقوط مروع

(إفي): يعاني لاعب وسط أتليتكو مدريد تياجو مينديش من "كدمة متوسطة في قصبة الساق اليمنى" وذلك عقب اصابته (ق27) في مواجهة اسبانيول اليوم بالليجا، وفقا لما أعلنه النادي.

وقال النادي في حسابه على (تويتر) الاجتماعية إن اللاعب نقل للمستشفى ليخضع لفحوصات الأشعة ولاستبعاد الاصابة بكسر.

وتعرض اللاعب للاصابة (ق27) بعد تصادم قوي مع ماركو أسينسيو حيث سقط على الأرض وهو يتألم من ركبته ورفع يده طالبا التغيير.

وخرج اللاعب على محفة ونزل بدلا منه البلجيكي يانيك كاراسكو (ق28)، حيث كان الروخيبلانكوس متقدمين بهدف نظيف سجله الفرنسي انطوان جريزمان بعد مرور ثلاث دقائق.

شاهد الإصابة

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فيديو اليوم السابع

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