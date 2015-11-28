بالفيديو – في ليلة فاردي تحطيم فاردي للتاريخ.. يونايتد وليستر يرفضان الصدارة

في اليوم الذي حطم فيه جيمي فاردي التاريخ في الكرة الإنجليزية رفض ليستر سيتي ومانشستر يونايتد انفراد أي منهما بصدارة الدوري الإنجليزي مانحين مانشستر سيتي فرصة العودة لها.

وتعادل مانشستر يونايتد إيجابيا مع مضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله على ملعب كينج باور في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في إطار الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تحطيم جيمي فاردي مهاجم ليستر لتاريخ الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 11 هدفا في 11 مباراة متتالية، متجاوزا رقم مهاجم يونايتد السابق رود فان نيستلروي بفارق هدف.

سجل فاردي أول أهداف المباراة في الدقيقة 24 بعدما هرب من رقابة ماتيو دارميان وسدد على يمين ديفيد دي خيا.

وعدل باستيان شفاينشتايجر النتيجة في الدقيقة 45 برأسية مستغلا عرضية قادمة من ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

وأنقذ ديفيد دي خيا فريقه من فرصة هدف محقق لليستر حينما سدد جوزيه أولوا الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الإسباني تصدى له بطريقة رائعة بقدمه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 29 نقطة يحتل بهم صدارة الترتيب بالتساوي مع مانشستر سيتي لكن فارق الأهداف لصالح الأخير, ويرفض فريق المدرب كلاوديو رانيير التصدر بشكل منفرد.

فيما وصل رصيد يونايتد إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وقد يتراجع حال فوز أرسنال يوم الاثنين على نرويتش سيتي.

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