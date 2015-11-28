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بالفيديو – جريزمان يقود أتليتكو للاستمرار في ملاحقة برشلونة

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بالفيديو – جريزمان يقود أتليتكو للاستمرار في ملاحقة برشلونة بالفيديو – جريزمان يقود أتليتكو للاستمرار في ملاحقة برشلونة

(إفي): فاز أتليتكو مدريد اليوم السبت على ضيفه إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الـ13 من الليجا على ملعب فيسينتي كالديرون.

تقدم أتليتكو مبكرا (ق3) بفضل مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعدما حول تمريرة المراوغ أوليفر توريس لداخل الشباك.

شهدت المباراة (ق28) تعرض البرتغالي تياجو مينديش (ق28) لاصابة عقب تدخل مع ماركو أسينسيو مما استدعى لخروجه على محفة ونزول اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو.

بخلاف هذا فإن أتليتكو كان هيمن على أغلب مجريات المباراة منذ بداياتها لدرجة أن حارسه يان أوبلاك لم يتصد لأي فرصة لإسبانيول.

ورفع أتليتكو بهذه الطريقة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر وخمسة نقاط عن ريال مدريد الثالث الذي سيحل غدا ضيفا على إيبار.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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