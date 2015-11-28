خلل الدورة الدموية من أسباب التهاب القولون.. اعرف الأعراض والعلاج

أسباب الإصابة بالتهاب القولون.

القولون من أهم أعضاء الجهاز الهضمى للإنسان، ويتعرض القولون للعديد من الأمراض التى ينتج عنها آثارا سلبية غير مستحبة. يعد التهاب القولون أحد أهم وأشهر الأمراض التى تصيب القولون.>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بمرض التهاب القولون، يقول أستشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن التهاب القولون مرض ينشأ نتيجة للتعرض لعدة عوامل أهمها:

- خلل الدورة الدموية بالجسم وعدم قدرتها على تغذية القولون بالدم اللازم لإتمام وظائفه الحيوية.

>- إصابة القولون بالعدوى الفيروسية أو الطفيلية، وخاصة تلك التى تحدث نتيجة تناول طعام ملوث.

>- الإصابة بالتهاب القولون التقرحى، وهو نوع من الالتهابات المزمنة التى يتعرض لها الجهاز الهضمى.

أعراض التهاب القولون.

أهم الأعراض التى تشير للإصابة بالتهاب القولون تبعا لرأى الدكتور محمد أنور هى:

>- ظهور قطرات دموية مع البراز.

>- التعرض للجفاف.

>- الإصابة بنوبات طويلة من الإسهال.

>- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

علاج التهاب القولون

>يوضح أنور أن طرق علاج التهاب القولون تتوقف فى المقام الأول على أسباب الإصابة، وبناء عليها يحدد الطبيب الطريقة المناسبة للعلاج، ومنها تناول المضادات الحيوية والسوائل المضادة للجفاف والعلاجات المساعدة على وقف الإسهال.