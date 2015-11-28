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بالصور – الأهلي يحتفل بعيد ميلاد إيفونا

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بالصور – الأهلي يحتفل بعيد ميلاد إيفونا بالصور – الأهلي يحتفل بعيد ميلاد إيفونا

كشف سرحان المعيني نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشعب الإماراتي عن وصول 4 عروض لضم عمرو السولية لاعب وسط الفريق، من بينهم 3 أندية مصرية.

عمرو السولية كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه في النهاية رحل إلى الشعب الإماراتي بعدما رفض الإسماعيلي العرض الأحمر.

ولم يظهر السولية بالمستوى المطلوب مع الشعب، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن ليستغنى عن مدربه طارق العشري.

وقال المعيني لـFilGoal.com يوم السبت: "نمتلك 4 عروض لضم السولية، 3 أندية مصرية مع ناد خليجي أرسلت لنا عروضا رسمية".

وتابع "لن نناقش تلك العروض الآن، ففترة القيد لدينا تبدأ يوم 1 يناير وتنتهي يوم 24، ولن نتحدث مع أي ناد بخصوص السولية قبل هذه الفترة".

وواصل متما "لأكون صريحا، سنبيع السولية لصاحب أعلى عرض".

وكان محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب في الجهاز الفني للأهلي قد أكد أن جوزيه بيسيرو المدير الفني طلب التعاقد مع السولية في يناير، وهو ما يعني أن الأهلي من ضمن الـ3 العروض المصرية. ( اقرأ تصريحاته )

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