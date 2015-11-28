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نيابة الأقصر تستعجل تقرير الطب الشرعي لـ «طلعت شبيب»‎ بعد سماع أقوال أسرته

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نيابة الأقصر تستعجل تقرير الطب الشرعي لـ «طلعت شبيب»‎ بعد سماع أقوال أسرته نيابة الأقصر تستعجل تقرير الطب الشرعي لـ «طلعت شبيب»‎ بعد سماع أقوال أسرته

النيابة العامة

انتهت نيابة الأقصر تحت إشراف المحامي العام لنيابات المحافظة، المستشار أحمد عبد الرحمن، من سماع أقوال شهود العيان وأسرة المواطن طلعت شبيب الذي توفي داخل قسم الشرطة حول الواقعة.

وقررت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعي.

كان المحامي العام الأول لنيابات استئناف قنا، المستشار عادل عزت، وجه تكليفًا بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة في واقعة وفاة المواطن “طلعت شبيب” داخل قسم شرطة الأقصر يوم الأربعاء الماضي بعد نحو ساعة من إلقاء القبض عليه.

وتحقق  النيابة العامة القضية بفريق يترأسه، حامد النجار رئيس نيابة قسم الأقصر، عمرو مرسي مدير النيابة، مروان هاوون، أحمد حسني، حمدي عبد العليم، محمود ذكير، شادي الفيشاوي، محمد فؤاد، أحمد سيد، وسكرتارية أحمد النجم الحجاجي.

كانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض على المدعو طلعت شبيب الرشيدي، 47 عامًا أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية في الساعات الأولي من صباح الأربعاء وإقتياده إلى قسم الشرطة حتي فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفى، وذلك بعد نحو ساعة من إلقاء القبض عليه.

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