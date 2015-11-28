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"الصحة" بالإسكندرية تفحص المياه والاسماك النافقة ببحيرة "مريوط"

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"الصحة" بالإسكندرية تفحص المياه والاسماك النافقة ببحيرة "مريوط" "الصحة" بالإسكندرية تفحص المياه والاسماك النافقة ببحيرة "مريوط"
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنه فور ورود معلومات إلى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن وجود أسماك نافقة فى بحيرة مريوط، أصدر تعليمات فورية لإدارة صحة البيئة لتشكيل لجنة بالاشتراك مع منطقة غرب الإسكندرية الطبية ومكتب صحة الوارديان لعمل مسح بيئى على بحيرة مريوط بمناطق القبارى والورديان ونجع العرب ، ولجنة أخرى بالاشتراك مع منطقة وسط الطبية لعمل مسح بيئى على البحيرة بمدخل أبيس بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوى .

وأوضح "حجازى" أن نتيجة المسح البيئى أظهرت عدم وجود أسماك نافقة بمناطق القبارى والورديان ونجع العرب ، إلا انه تبين وجود أسماك نافقة بمصرف العموم مع بحيرة مريوط حوض الـ 5000 بجوار كوبرى أبو الخير بالطريق الصحراوى ، وتم أخذ عينة من مياه مصرف العموم مع بحيرة مريوط وعينة من الأسماك النافقة وإرسالها إلى المعامل الرئيسية للمديرية لتحليلها .

وأكد حجازى انه يتم حاليا عمل مسح بيئى شامل على بحيرة مريوط كلها من خلال مناطق الطبية بالعامرية وغرب ووسط وشرق الإسكندرية ، وجارى مخاطبة جهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة بهذا الشأن موضحا أن مديرية الشئون الصحية تقوم بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم تسرب أسماك نافقة او ملوثة إلى الأسواق حماية لصحة المواطنين.
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