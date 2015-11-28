تسليم الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة للأُسر الأولى بالرعاية بالفيوم

وأشاد سكرتير عام المحافظة المساعد بدور جمعية رواد صناع الحياة ومساهمتها في دعم الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية وتقديم المشوعات التنموية التى تساعدهم فى مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية ، معرباً عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين على تنفيذ المشروع.
وأكد اللواء محمد حسن حموده سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب مع القيادات التنفيذية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ، موضحاً أن مصر مليئة بالقيادات التنفيذية والشعبية التي تعشق تراب هذا الوطن.
وفي ختام الحفل ، قام سكرتير عام المحافظة المساعد ومرافقوه بتسليم عقود 7 تريسكلات لـ 7 أُسر من الأُسر الأولى بالرعاية كدفعة أولى ضمن برامج المشروع.