تسليم الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة للأُسر الأولى بالرعاية بالفيوم

شهد اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد اليوم حفل تسليم الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة "صناع الحياة مصر " لإقامة 1000 مشروع صغير لألف أسرة فقيرة ، للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم ، والذى نظمته جمعية رواد صناع الحياة بالمحافظة بقاعة الاحتفالات بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم ، بحضور ممثلين عن الجمعية وعن مديرية التضامن الاجتماعى وحشد كبير من القيادات النسائية بالمحافظة والأسر المستحقة.

وأشاد سكرتير عام المحافظة المساعد بدور جمعية رواد صناع الحياة ومساهمتها في دعم الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية وتقديم المشوعات التنموية التى تساعدهم فى مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية ، معرباً عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين على تنفيذ المشروع.

وأكد اللواء محمد حسن حموده سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب مع القيادات التنفيذية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين لدفع عجلة التنمية إلى الأمام ، موضحاً أن مصر مليئة بالقيادات التنفيذية والشعبية التي تعشق تراب هذا الوطن.

وفي ختام الحفل ، قام سكرتير عام المحافظة المساعد ومرافقوه بتسليم عقود 7 تريسكلات لـ 7 أُسر من الأُسر الأولى بالرعاية كدفعة أولى ضمن برامج المشروع.