"أخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب" فى دورة بطب بيطرى جامعة القناة

نظم مركز خدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى بالتعاون مع الأقسام العلمية بالكلية بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع حيوانات التجارب التى تستخدم فى الأبحاث العلمية.

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون البيئة والدكتورة سعدية عبد الفتاح مدير مركز خدمة المجتمع.

وذلك فى إطار دور مركز خدمة المجتمع بالكلية فى تقديم خدماته للطلاب والخريجين والهيئات التى تحتاج للدورات العلمية الطبية والبيطرية، من أجل تنمية المهارات البحثية والعلمية وتنمية الموارد الذاتية للكلية.

حاضر فى الدورة فى الجزء النظرى الدكتور محمد عبد الدايم الأستاذ المساعد بقسم الأدوية ومدير مركز حيوانات التجارب بكلية الطب البيطرى، حيث ناقش أهمية ودور البحث العلمى فى التعامل مع حيوانات التجارب مثل الجرذان والضفادع والفئران والأرانب، كما حاضر فى الجزء العملى الدكتورة إيمان علاء المدرس بقسم الأدوية والدكتورة هبة عبد الرازق المدرس بقسم الفسيولوجيا بالكلية، حيث عرفتا المتدربين كيفية سحب وتجميع العينات من الأعضاء المختلفة للحيوانات، والتشريح، والحقن، والتخدير، والتجريع، وكيفية التخلص من النفايات بطريقة سليمة ومتحضرة ثم كيفية نشر كل ذلك علميا فى المجلات العلمية الدولية .

وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى: إن الدورة مهمة ومثمرة للمتدربين خاصة وأن القائمين عليها أساتذة كبار بمركز خدمة المجتمع، كما أنها تناقش دور كيفية التعامل الأمن مع حيوانات التجارب وهى فكرة مهمة نسعى لنشرها فى وسط الأبحاث العلمية المصرية حتى تضاهى الأبحاث الدولية، وأضاف أن أهم ما فى الدورة أنها تطبق جزءا عمليا للجزء النظرى وهو ما يضمن اكتساب الخبرة للمتدربين الحاضرين متمنيا أن تلقى الدورة استحسانهم .

وقالت الدكتورة سعدية عبد الفتاح أستاذ الفسيولوجى ومدير مركز خدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى: إن الدورة يستفيد منها 36 متدربا من هيئات مختلفة من كلية الطب البشرى والبيطرى وكلية الزراعة بالجامعة وكلية العلوم بجامعة الأزهر وكلية الصيدلة بجامعة سيناء ومعهد البحوث بالدقى ومعهد البحوث بالإسماعيلية وهيئة الطاقة الذرية .

وأضافت أن المركز يقوم بعقد مثل هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع مثل هذه الهيئات، كما ينظم المركز عددا من المعارض وبالتعاون مع مزرعة الطب البيطرى بهدف تنمية الموارد الذاتية وتحقيق فكرتها كوحدة ذات طابع خاص.

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