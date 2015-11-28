أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع وإصابة عاملين سقطت عليهما ماسورة خرسانية ببنى سويف

Google+ Print
مصرع وإصابة عاملين سقطت عليهما ماسورة خرسانية ببنى سويف مصرع وإصابة عاملين سقطت عليهما ماسورة خرسانية ببنى سويف
لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم، السبت، إثر سقوط ماسورة خرسانية كبيرة عليهما أثناء تنزيلها من أعلى سيارة نقل، فى مزرعة دواجن على الطريق الصحراوى الغربى بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوصول محمد حسن ربيع- 28 سنة عامل ومقيم سوهاج جثة هامدة وعاطف أحمد محمد- 26 سنة عامل ومقيم سوهاج مصاب بإصابات متفرقة إلى مستشفى سمسطا المركزى.

دلت التحريات الأولية للرائد أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، أن العاملين يعملان بشركة زراعية بالطريق الصحراوى الغربى، وأنه أثناء قيامهما بإسقاط إحدى المواسير الخرسانية الكبيرة من أعلى إحدى السيارات النقل انزلقت عليهما مما أسفر عن مصرع أحدهما متأثرا بإصابته، وإصابة الآخر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365