مصرع وإصابة عاملين سقطت عليهما ماسورة خرسانية ببنى سويف

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، اليوم، السبت، إثر سقوط ماسورة خرسانية كبيرة عليهما أثناء تنزيلها من أعلى سيارة نقل، فى مزرعة دواجن على الطريق الصحراوى الغربى بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوصول محمد حسن ربيع- 28 سنة عامل ومقيم سوهاج جثة هامدة وعاطف أحمد محمد- 26 سنة عامل ومقيم سوهاج مصاب بإصابات متفرقة إلى مستشفى سمسطا المركزى.

دلت التحريات الأولية للرائد أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، أن العاملين يعملان بشركة زراعية بالطريق الصحراوى الغربى، وأنه أثناء قيامهما بإسقاط إحدى المواسير الخرسانية الكبيرة من أعلى إحدى السيارات النقل انزلقت عليهما مما أسفر عن مصرع أحدهما متأثرا بإصابته، وإصابة الآخر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.