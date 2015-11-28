النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول وفاة متهم بمركز شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر برئاسة حسام الهلباوى اليوم السبت، باستعجال تقرير الطب الشرعى والمعمل الكيماوى والجنائى لتوضيح الصفة التشريحية فى واقعة مصرع المتهم عمرو أبو شنب فى حجز المحكمة قبل عرضه على النيابة، لمواجهته بتهمة حيازة المخدرات والسلاح، كما طالبت النيابة باستعجال تحريات الأمن العام والمباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلب الضابط المتهم برتبة نقيب وآخر برتبة ملازم أول وشهود الواقعة لجلسة باكر لسؤالهما.

فيما اتهم محامى المجنى عليه الضابط بأنه قام بضرب موكله بالخراطيم ودبشك البندقية أثناء البحث عن معلومات لقضيه السرقة، وبعدها بيوم تم تلفيق قضية مخدرات له، وانهال الضابط عليه ضربا مبرحا مما نتج عنه نزيف دم فى الحجز أكتر من مرة، وطلب النجدة، إلا أن أحدا لم يعره اهتماما، وبعدها تم عرضه علي النيابة، ولفظ أنفاسه داخل الحجز بعد وصلة التعذيب.

من ناحية أخرى قال شقيق المتوفى ويدعى خالد سعيد أن والدته فوجئت بقوة من رجال الشرطة تقتحم المنزل الكائن بطحا نوب، وطلبوا شقيقه، ودخلوا البيت وفتشوا ولم يجدوا شيئا، وقال الضابط لامه: ابنك فين وإلا هانخدك انتى وزوجة اخيه فقالت لهم: ابنى مستأجر شقه فى بلد بجانبنا اسمها الكوم الأحمر وقاموا باقتياد الأم معهم إلى المكان

واستطرد شقيق المتوفى: كان شقيقى عمرو نائما وفتح لهم البيت وبعد تفتيشه لم يجدوا شيئا وتم القبض عليه دون ذنب، وبعد عدة ساعات علمنا بقتله داخل السجن.

وأضاف عاصم سعد محامى المتهم المتوفى أنه تم القبض على موكله دون ذنب على ذمة قضية وتم تلفيق قضية مخدرات له أثناء وجوده بالحجز، وتم استجوابه فى قضية السرقة التي انتهت ببراءته، وتم التوصل إلى أن المتهم فيها اسمه عزت.

من جانبه قال الرائد أحمد عبد العاطى رئيس مباحث مركز شبين القناطر إن المتهم المتوفى كان مدمنا للمخدرات، ويتعاطى الهيروين، ومات أثناء عرضه على النيابة وتقرير مفتش الصحة أثبت أن الجثة لا يوجد بها أى إصابات.

وذكر رئيس المباحث لـ" اليوم السابع " أن المتهم المتوفي كان مقبوض عليه ومعه شخص أخر كانا يجلسان في الزراعات وبحوزتهما كمية من الهيروين " 15 تذكرة هيروين و سلاح ناري فرد خرطوش وتم تحرير المحضر رقم 12404 لسنة 2015 اداري مركز شبين القناطر بالواقعة، وأثناء عرضهما على النيابة العامة توفي المتهم الأول " عمرو "، وقررت النيابة حبس المتهم الثاني " أحمد ا ش" أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

وكانت "اليوم السابع " حصلت على تقرير مفتش الصحة الذى جاء فيه أن المتوفى " عمرو سعيد عبد الظاهر ابو شنب " يبدو انه كان يعاني من مرض، مما أدى إلى حدوث نزيف فموى، وأن التورم بالركبة والكاحل الأيسر يبدو قديما، وذلك لعدم وجود كدمات بهذة المنطقة او إصابات حديثة ظاهرية ويرجح عدم وجود شبهة جنائية أدت إلي الوفاة.