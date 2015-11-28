أهالى "الروضة" بالفيوم يشيعون جنازة أمين الشرطة ضحية الإرهاب بالجيزة

شيع أهالى قرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، جنازة أحمد فتحى حسان أمين الشرطة ضحية الحادث الإرهابى الذى وقع اليوم بكمين المنوات بالجيزة.

تقدم الجنازة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بالمديرية، وشارك فيها المئات من أبناء القرية والقرى والعزب المجاورة، مرددين هتافات معادية للإرهاب مطالبين بالقصاص للشهداء.

واتشحت قرية الروضة بالسواد حزنا على الفقيد ابن قريتهم والذى شهد له الجميع بحسن الخلق، وأكدوا أنه أكبر أشقائه وينتمى لأسرة بسيطة، حيث إن والده "فلاح" بسيط ووالدته ربة منزل ولديه 6 أشقاء 3 أولاد و3 بنات ومتزوج منذ 4 سنوات ولم يرزقه الله بأبناء ويقيم مع أسرته بمنزل بسيط بالقرية، كما أكد أقارب الشهيد أنه كان العائل الوحيد لأسرته وكان يزورهم كلما سمحت ظروف عمله.

وكانت محافظة الفيوم فقدت 2 من أبنائها فى الحادث الإرهابى الذى وقع بكمين المنوات بالجيزة صباح اليوم بعدما قام مسلحون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على الكمين وتسببوا فى مقتل 2 من أمناء الشرطة و2 من المجندين والفقيد الثانى لمحافظة الفيوم هو المجند محمد زارع طه من مركز سنورس.

واستعدت مديرية أمن الفيوم لتنظيم جنازة عسكرية للشهيدين، إلا أنّ أسرتيهما رفضتا تنظيم جنازة عسكرية، وفضّلتا تنظيم جنازة شعبية، ودفن الجثمانين مبكرًا.