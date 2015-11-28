أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كامب نو يغني ' بينيتث.. لا ترحل '

Google+ Print
كامب نو يغني ' بينيتث.. لا ترحل ' كامب نو يغني ' بينيتث.. لا ترحل '

لم تفوت جماهير برشلونة الفرصة للسخرية من غريمهم ريال مدريد، ومدربه رفائيل بينيتث، خلال الفوز على ريال سوسيداد 4-0 اليوم السبت في كامب نو.

وتغلب برشلونة على ضيفه سوسيداد 4-0 في الجولة الـ13 من الليجا، وهي نفس النتيجة التي هزم بها ريال مدريد في سنتياجو برنابيو في الجولة السابقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن جماهير برشلونة غنت "بينيتث.. لا ترحل" خلال الشوط الأول من المباراة.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد خرج في مؤتمر صحفي طارئ للإعلان عن تجديد الثقة في بينيتث بعد الكلاسيكو.

هذه ليست المرة الأولى التي تسخر فيها جماهير برشلونة من ريال مدريد بهذه الطريقة، وفعلتها من قبل مع جوزيه مورينيو في أخر مواسمه في مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع