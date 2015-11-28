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مقتل 7أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة شمال العراق

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مقتل 7أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة شمال العراق مقتل 7أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة شمال العراق

أرشيفية

قال رئيس بلدية طوزخورماتو، يوم السبت، إن 7 أشخاص -على الأقل- قتلوا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في البلدة الواقعة بشمال العراق، والتي تشهد اشتباكات دامية بين قوات كردية وميليشيا الحشد الشعبي الشيعية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في المنطقة التي تبعد مسافة 175 كيلومتر شمالي بغداد.

وبحسب رويترز، قال رئيس البلدية شلال عبدول إن الهجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة قرب مدخل سوق في حي أغلب سكانه من الشيعة التركمان. وقالت الشرطة إن 4 من القتلى من أفراد الشرطة وإن 17 اخرين على الأقل أصيبوا بجروح.

وأدت الصراعات الطائفية والعرقية إلى تعقيد الجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش المتشدد في شمال وغرب العراق.

ويشمل ذلك التنافس على أراض تطالب بها التي تقودها الشيعة في بغداد ويريدها الأكراد أيضا لتكون جزءا من إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد.

 

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