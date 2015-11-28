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«الثقافة» تعلن 15 نوفمبر موعد لانطلاق الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي

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«الثقافة» تعلن 15 نوفمبر موعد لانطلاق الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي «الثقافة» تعلن 15 نوفمبر موعد لانطلاق الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي

الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة

وافق حلمي النمنم، وزير الثقافة، على موعد انطلاق الدورة الـ38 للمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في 15 نوفمبر 2016، على أن يختتم في 24 من نفس الشهر.

وكانت دكتوره ماجدة واصف، رئيس المهرجان، قد اتفقت مع الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، على موعد غقامة المهرجان.

عقدت «واصف»، جلسات مع العاملين بالمهرجان من أجل تقييم الدورة السابقة، والعمل على تدارك السلبيات والبناء على الإيجابيات.

مهرجان القاهرة السينمائي، يُعد واحدًا من بين 14 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا مُعترف بشرعيتهم من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين.

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