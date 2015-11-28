خبير اقتصادى:الشرق الأوسط يعانى من ارتفاع عجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو

قال محسن عادل ، الخبير الاقتصادى ،إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى ترى أن هناك 4 مخاطر تعانى منها المنطقة في الفترة الحالية، وهي: تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع عجز الموازنة مع انخفاض المدخولات، والمخاطر الجيوسياسية الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط، والارتفاع المتوقع في تكلفة خدمة الديون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عادل" خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المُذاع علي قناة "الغد" العربى ، أن هناك حزمة تعديلات فى دول الخليج لتعديل الهياكل المالية لبعض الشركات، كى تستطيع تفادى خفض "فيتش" للتصنيفات.

ونفى "عادل" أن تكون إجراءات البورصة المصرية شكلية فقط، موضحا، أن التعديلات على البورصة المصرية تشمل الشركات التي قيدت ولم يتداول عليها بعد، ولا تشمل الشركات المقيدة فى البورصة كما تداوله البعض.