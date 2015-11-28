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وزير داخلية تونس: حظر التجوال لن يتجاوز فى كل الأحوال مدة حالة الطوارئ

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وزير داخلية تونس: حظر التجوال لن يتجاوز فى كل الأحوال مدة حالة الطوارئ وزير داخلية تونس: حظر التجوال لن يتجاوز فى كل الأحوال مدة حالة الطوارئ

>أكد وزير الداخلية التونسى ناجم الغرسلى، مساء اليوم السبت، أن رفع حظر التجوّال يتم بقرار واحد فإما رفعه أو الإبقاء عليه وأن هذا الإجراء لن يتجاوز فى كل الأحوال مدة حالة الطوارئ.

وأضاف أن فرض حظر التجوّال فى تونس سهل كثيرا عمل الأمنيين فى ملاحقة العناصر الارهابية أو المشتبه فيهم بحكم أن هذا الإجراء ساهم فى الحد من حركتها مما يعطى الفرصة للوحدات الأمنية لملاحقتها.

يذكر أن الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، قد أعلن - مساء الثلاثاء الماضى - حالة الطوارىء فى البلاد لمدة 30 يوما وفرض حظر التجوال فى تونس العاصمة من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا على خلفية الانفجار الذى استهدف حافلة تابعة لأمن الرئاسة بالقرب من حزب التجمع الديمقراطى الدستورى سابقا بشارع محمد الخامس، مسفرا عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 20.

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