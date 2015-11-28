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برلمانى ليبى: طرحنا مبادرة "النقاط الستة" للحوار السياسى وتشكيل الحكومة

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برلمانى ليبى: طرحنا مبادرة "النقاط الستة" للحوار السياسى وتشكيل الحكومة برلمانى ليبى: طرحنا مبادرة "النقاط الستة" للحوار السياسى وتشكيل الحكومة
قال رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان الليبى، النائب على القطرانى، إن وفد من مجلس النواب الليبى التقى عددا من أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته، وذلك فى تونس، وتم الاتفاق على عدد من النقاط الأساسية حول مصير الحوار الليبى وحكومة الوفاق.

وأضاف القطرانى فى تصريحات صحفية، مساء السبت، أن المجتمعين اتفقوا على وضع بنود أساسية تتمثل فى ست نقاط، منها أن ليبيا فوق الجميع، وينبغى تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الأخرى، والحوار خيار استراتيجى لا محيد عنه ويجب استكماله وتعديل مساره الذي حاد به "المبعوث السابق "ليون" نتيجة لارتهانه لإملاءات خارجية أخلت بمبدأ الشفافية والحياد، الذى ينبغى أن يتصف به.

وشدد النواب على ضرورة الوصول إلى اتفاق مناسب بين المؤتمر الوطنى العام، ومجلس النواب، بشأن الاختلاف حول الأمور التشريعية، والعمل علي مواجهة التحدى الذى يمثله الإرهاب والتطرف بصورة المتعددة من الداخل والخارج.

وأكد النواب أن كل ما يحول دون الاتفاق الوطنى هو مضمون بنود مسودة الحل السياسى المقدمة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكذلك الكيفية والآلية التي تم بها تشكيل مجلس رئاسة مجلس الوزراء وعدد أعضائه والية اتخاذ القرار وما شابها من خلل من التوازن المطلوب، ودعوة مجلس النواب والمؤتمر الوطنى العام مدعوان لاتخاذ التدابير الأزمة لحل المعضلات.

ودعا المجتمعون رئاستى المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته ومجلس النواب لعقد اجتماع حول الاتفاق بين المؤسستين، تمهيدا للوصول لاتفاق سياسى يستجيب لتطلعات الشعب الليبى، ويؤدى إلى تشكيل حكومة توافق وطني حقيقى قادرة علي مواجهة وقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

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مصر 365

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