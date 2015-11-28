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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية يرافقه اللواء هشام والي مدير إدارة مرور الغربية كافة خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس بمدينة طنطا.

وطالب مدير أمن الغربية بسرعة رفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة و السيارات المنتظرة و القمامة المتواجد بجوار أسوار الكليات والمدارس.

وتفقد مدير الأمن القول الأمنى بالمدينة والوقوف علي مدى استعداته لمواجهة أى ظرف طارئ بالمدينة وقام مدير أمن الغربية بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الكليات والمدارس وتوسيع دائرة الأشتباه السياسى والجنائى واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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