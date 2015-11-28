لو مريض قلب.. 5 نصائح للحفاظ على قلبك من مضاعفات الشتاء

فى فصل الشتاء مع ارتفاع درجة برودة الجو، يتعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف القلب للعديد من المضاعفات، نتيجة العدوى الفيروسية أو الإصابة بالتهابات فى الصدر، ومشاكل بالتنفس.

ووفقا لموقع The times of india الهندى، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى القلب من الضرورى أن يكونوا حذرين خلال فصل الشتاء، بإتباع بعض التعليمات التى تساعد على حمايتهم من الخطر والتعرض لفشل القلب، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من ضعفا فى القلب يجب أن يكونوا حذرين خلال الشتاء، باتباع بعض النصائح منها:

1-عند ممارستهم للرياضة بانتظام ينبغى عليهم تعديل توقيتها وتجنب سوء الأحوال الجوية.

2- من الضرورى خفض كميات الملح والمياه فى فصل الشتاء، لأن الجسم لا يستطيع فقدان العرق.

3- تجنب العدوى فى فصل الشتاء أمر مهم، قبل بدايته فيجب أخذ لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوى لمنع الالتهابات الصدرية، المسببة لفشل القلب، وفى حالة وجود أعراض للالتهابات ينبغى التعامل على الفور باستخدام المضادات الحيوية.

4- إذا شعرت بأنك أفضل لا بجب التوقف عن الدواء الموصوف لك من قبل الطبيب، ومن الضرورى عند الشعور بأى آثار جانبية إبلاغ الطبيب على الفور.

5-الشىء الوحيد الذى يمكن القيام به بسهولة فى المنزل، قياس نسبة السوائل الخاصة بجسمك من خلال كمية البول والبراز، فإذا كانت كمية البول الخاصة بك دائما قليلة، هذا دليل على تراكم السوائل فى الرئتين والتى ينتج عنها أعراض فشل القلب، بالإضافة إلى ذلك هناك طريقة بديلة جيدة لقياس احتباس السوائل وهو تسجيل وزنك يوميا، وإذا كنت كسبت 2 كجم من الوزن فى ثلاثة أيام، هذا يعنى ان جسمك يحتفظ بالسوائل ويجب عليك استشارة الطبيب.