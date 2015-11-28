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فوائد الجمبرى أهمها غنى بمضادات الأكسدة ويكافح أخطر الأمراض

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فوائد الجمبرى أهمها غنى بمضادات الأكسدة ويكافح أخطر الأمراض فوائد الجمبرى أهمها غنى بمضادات الأكسدة ويكافح أخطر الأمراض
الجمبرى من المأكولات البحرية الرائعة، التى تتمتع بفوائد صحية رائعة، وهى من الأطعمة التى تحمل طابعاً خاصاً، وتزين موائد الطعام فى أفخم الحفلات وأرقى المناسبات، ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على الفوائد الصحية للجمبرى، وذلك حسبما نشر على موقع "whfoods".

القيمة الغذائية للجمبرى


>يتمتع الجمبرى بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على تركيزات عالية من السيلينيوم وفيتامين "ب 12"، وكما أنه مصدر غنى للبروتينات والفوسفور والكولين والنحاس واليود وفيتامين "ب3" و"ب6" والزنك وفيتامين "هـ" والأوميجا-3 وحمض البانتوثينك وفيتامين "أ".

فوائد الجمبرى


>يتمتع الجمبرى بخواص رائعة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ومن أبرز مضادات الأكسدة: مادة الأستازانثين والسيلينيوم والنحاس.
>وأثبت الأبحاث أن مادة الاستازانثين تساهم فى تعزيز صحة الجهاز العصبى، وتقوية العضلات والعظام، وكما ثبت أنها تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

فوائد الجمبرى الناجمة عن السلينيوم والنحاس


>وكما أن هناك مجموعة من فوائد الجمبرى الناجمة عن عنصر السيلينيوم، فهى تشمل تعزيز صحة الجهاز المناعي، والحد من خطر الإصابة بالقصور القلبى وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعزز صحة الرئة أيضاً وتحسن وظائف الإدراك بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكر والاكتئاب.

وأما عنصر النحاس فهو ضرورى لبعض الأنزيمات الحيوية فى الجسم مثل أنزيم "superoxide dismutase"، وهو ضرورى لتنظيم تمثيل الأكسجين والحد من الجهد التأكسدى الذى يضر الخلايا، وكما يتميز الجمبرى بانخفاض سعراته الحرارية، ولذا فهو طعام مثالى لمرضى السمنة.

عيب الجمبرى


>وكشفت تقرير نشر بالموقع الأمريكى "العلاج بالغذاء" أن العيب الوحيد فى الجمبرى هو احتواؤه على قدر كبير من الكولسترول، حيث يحتوى على 200 مجم من الكولسترول لكل 100 جرام، ولكنه يتميز فى الوقت نفسه بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوى الجرام منه على سعر حرارى فقط، كما أنه لا يرفع مستويات السكر بالدم لأنه لا يحتوى على أى كربوهيدرات.

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