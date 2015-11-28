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4 علامات لسرطان الثدى اعرفيها

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4 علامات لسرطان الثدى اعرفيها 4 علامات لسرطان الثدى اعرفيها
سرطان الثدى من أخطر الأمراض التى تصيب النساء، ويأتى سرطان الثدى، ضمن أهم خمسة أمراض مسببة للوفاة على مستوى العالم تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

يتميز سرطان الثدى بقدرته الفائقة على الانتشار فى فترات وجيزة نسبيا، وهو ما يسهم فى تدهور حالة المرضى ويفرض أهمية كبيرة لسرعة تشخيص المرض.

أعراض سرطان الثدى


>أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان الثدى يوضحها فى السطور التالية أستاذ الجراحة العامة بالقصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة.

مؤكدا أن أغلب الحالات لا تظهر أعراض الإصابة بسرطان الثدى فى مراحلها المبكرة، ولكن فى المراحل التالية تظهر علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى على النحو التالى:

- ظهور نتوءات صلبة يمكن تحسسها بمنطقة الثدى أسفل البشرة مباشرة.
>- تغير فى طبيعة الجلد ولونه فى منطقة الثدى.
>- الشعور ببعض الألم والثقل فى الثدى.
>- ظهور بعض الإفرازات غير الطبيعية من حلمة الثدى.

تشخيص سرطان الثدى


>تبعا لرأى عيادة فتشخيص سرطان الثدى يتم بعدة وسائل أهمها الفحص الإكلينيكى بواسطة الطبيب المعالج، والذى يجب أن يلحقه فحصا بالأشعة وتعرف أشعة تشخيص سرطان الثدى بـ"الماموجرام".

أما عن تشخيص طبيعة الورم نفسه فتتم بواسطة سحب" خزعة" من نسيج الورم وفحصها مختبريا.

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