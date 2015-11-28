يسرى فودة لـBBC: ينبغى عودة الإخوان لنسيج المجتمع ومفيش ثورة غير 25 يناير

قال الإعلامى يسرى فودة، إنه ينبغى أن تعود جماعة الإخوان والتيار الإسلامى مرة أخرة إلى نسيج المجتمع المصرى مع الوقوف أمام الأخطاء التى ارتكبونها.

وأوضح فودة، خلال حواره ببرنامج "بلا قيود" الذى تقدمه الإعلامية رشا قنديل عبر فضائية "bbc": "أعتقد أن الإخوان.. والتيار الإسلامى ينبغى إن كان سيعود مرة أخرى إلى نسيج المجتمع المصرى، فينبغى له أن يعود، وأن يقف أمام الأخطاء الكارثية التى اتخذها" مستطردًا: "هناك أخطار كبيرة تهدد مصر داخلياً وخارجياً".

وأضاف أنه من النادر أن يكون هناك شخص فى مصر خلال الوقت الراهن، لا يشعر بنوع أو آخر من الأزمات النفسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم دون أن يتصالح مع هذه الحالة، ويعترف بها ومن ثم يبحث لها عن حلول، مؤكداً عدم وجود ثورة بخلاف 25 يناير، وتابع قائلاً: "ليس هناك كلمة أخرى تصف المشهد غير مسخرة".

وتابع: "هناك حالة عامة من الإرهاق الذهنى والعصبى والبدنى والعاطفى.. هناك المصابون بصدمة وحالة من الإنكار لما يحدث بعد 30 يونيو خاصة المنتمين للتيار الإسلامى من الإخوان أو المتعاطفين معهم، بالإضافة إلى وجود حالة من الهستيريا تجاه سنة حكم جماعة الإخوان.. هستيريا ضارة بالمجتمع كله من جميع الاتجاهات".

وأشار إلى أن برنامجه الذى كان يقدمه عبر فضائية "ontv" توقف منذ بدء الثورة 3 مرات، وتابع: "وأنا لما أقول ثورة أقصد 25 يناير لأنه مفيش ثورة غيرها.. البرنامج كان ماشى على حد السكين.. وحصل تدخلات.. وكنت أفكر فى التوقف، لكن فريق العمل اقترح الاستمرار عامًا آخر".