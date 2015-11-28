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نشرة «ONA» للفضائيات| شريف مدكور يقدم «شارع شريف» على CBC.. الفراعين تخرق قرار غرفة صناعة الإعلام

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نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

كشف الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج «ساعة مع شريف» على شاشة المحور، عن تفاصيل برنامجه الجديد والمقرر بثه على شاشة CBC خلال شهر مارس المقبل.. للمزيد

شريف مدكور

شريف مدكور

كشف مصدر من فريق إعداد برنامج بيت العيلة مع نجوى إبراهيم عن استجابة الفنان أحمد مكي لطلب ماما نجوى باصطحابه لزيارة أطفال مستشفى سرطان الأطفال.. للمزيد

احمد مكي

احمد مكي

قال محمد هاني رئيس قناة CBC، إنه لم يحدث أي إتصال بين إدارة CBC والتلفزيون المصري بشأن مايتردد حول اختيار لميس الحديدي وخيري رمضان في تقديم برنامج توك شو بماسبيرو، مؤكدًا أنه ليس لديه أي تفاصيل أو معلومات عن هذا البرنامج.. للمزيد

سي بي سي

سي بي سي

يجري برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة «سي بي سي»، مواجهة لأول مرة وجها لوجه، بين الكاتب الكبير محمد سلماوي، وكل من راوية راش، وأنيسة حسونة، ومروى مزيد، وذلك غدا الأحد ، في تمام الثالثة عصراً.. للمزيد

الستات مايعرفوش يكدبوا

الستات مايعرفوش يكدبوا

تعرض  OSN الجزء الرابع من برنامج “المسامح كريم” والذي يقدمه الإعلامي جورج قرادحي وفقاً للخريطتها الجديدة يناير المقبل.. للمزيد

«المسامح كريم» لجورج قرادحي

«المسامح كريم» لجورج قرادحي

فى إطار تنشيط التعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والتليفزيون اليوناني تم عقد لقاء اليوم بين عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووفد من اليونان برئاسة اليفثيريوس كريتسوس أمين عام الإعلام و الاتصال، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإعلام بالاتفاق على بث سلسلة “أسبوع التليفزيون المصري فى اليونان” و “أسبوع التليفزيون اليوناني فى ”، و تبادل البرامج الإخبارية والأفلام التسجيلية والوثائقية والأعمال الدرامية وحفلات الموسيقى والبرامج السياحية.. للمزيد

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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أونا

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