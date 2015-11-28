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بالصور.. الأمن يفتش السيارات بالكلاب البوليسية فى عزاء القضاة بمسجد المشير بالتجمع

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بالصور.. الأمن يفتش السيارات بالكلاب البوليسية فى عزاء القضاة بمسجد المشير بالتجمع بالصور.. الأمن يفتش السيارات بالكلاب البوليسية فى عزاء القضاة بمسجد المشير بالتجمع
كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس حيث بدأت مراسم عزاء القضاة الذين استشهدوا فى حادث تفجير فندق العريش.

ووضعت قوات الأمن عددا من الدروع والحواجز الحديدية بمحيط المسجد وتقوم قوات الشرطة المكلفة بتأمين العزاء بتفتيش كل السيارت التى تدخل بالكلاب البوليسية من ضمنها سيارت قضاة حضروا لتقديم واجب العزاء، ومنعت قوات الأمن الصحفيين من الدخول للمسجد وطلبوا تصريح دخول.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- النائب العام يصل مسجد المشير لتقديم العزاء فى القضاة شهداء حادث العريش
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