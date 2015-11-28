مباحث أسوان تضبط عاطلا لحيازته 4 كيلو بانجو

ألقت قوة من مباحث أسوان القبض على عاطل بحوزته 4 كجم من نبات البانجو المخدر، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر اليوم إخطارا بضبط المتهم " رزق . م "- 20 سنة عاطل مقيم بمدينة أسوان وبحيازته لفافتان كبيرتا الحجم من نبات البانجو المخدر، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، حسبما أفادت الشرطة، تحرر المحضر رقم 3035 إدارى قسم ثان أسوان لسنة 2015م، تم التحفظ على المضبوطات وباشرت نيابة القسم التحقيقات.