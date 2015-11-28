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"الرى": مخطط لنقل المراكب النهرية إلى منطقة الساحل

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"الرى": مخطط لنقل المراكب النهرية إلى منطقة الساحل "الرى": مخطط لنقل المراكب النهرية إلى منطقة الساحل
انتهى قطاع حماية وتطوير النيل، التابع لوزارة الرى، من وضع مخطط كامل لنقل المراسى النهرية، من منطقة ماسبيرو إلى الساحل بشبرا، حيث يتم حاليا تأهيل المرسى الجديد بطول 500 متر، لاستيعاب المراكب النهرية التى سوف يتم نقلها، وذلك بعد أن تم إزاله ( 79) مرسى مخالف بماسبيرو.

وأكد المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع ضوابط صارمة للأمن وسلامة المراكب و الإلتزام بتحديد عدد الركاب، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، ومحافظة القاهرة، لمنع تكرار حادث مركب الوراق الذى غرق منذ عدة أشهر، بسبب الحموله الزائدة وعدم التزام أصحابه باشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المرسى الجديد يتم إنشاؤه ليكون مطابقاً للمواصفات الفنية، والهندسية والأمنية، بالاضافة الي الشكل الجمالي، وذلك ضمن منظمومة متكاملة لاعادة الحياة لنيل القاهرة وحسن ادارتة مشيراً الي أن خطة القطاع الحالية تشمل تطوير وتجميل وحماية لكورنيش النيل بالقاهرة الكبرى بتكلفة 19 مليون جنية بالاضافة إلى أعمال حماية وتطوير وتجميل لكورنيش النيل في عدد من المحافظات بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه .

وأشار فتحى الى أنه تم العام الماضى تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى حماية وتطوير، وتطهير جوانب مجرى نهرالنيل في مختلف المحافظات بإستثمارات إجمالية بلغت 145مليون جنيه.
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