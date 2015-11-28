السجاد في "ديكورات" الشتاء

لا يمكن إهمال شراء السجاد، عند إعداد "ديكورات" الشتاء، إذ يعدّ حضور هذه القطع رئيساً في هذا الفصل، ويحمل جاذبية! "سيدتي. نت" يطلع من المصمّمة اللبنانية فاديا منصور، على النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اختيار السجاد لغرف المنزل، ليحافظ الأخير على تناغم الــ"ديكورات".

عند إعداد "ديكورات" الشتاء، تنصح المصمّمة اللبنانية فاديا منصور لناحية السجاد، بــ:

- اختيار قطعة مصنوعة من الصوف الخالص دون الحرير لغرفة المعيشة، نظراً إلى أنّها عمليّة، وسهلة التنظيف.

- اختيار سجادة غرفة الطعام بصورة تحضن الكراسي، في أثناء الجلوس عليها.

- عدم إغفال السجاد صغير الحجم، السجاد الذي يتموضع إلى جانب السرير في غرفة النوم، وذلك حتى يشعر المالك بالدفء، حين تطأ قدماه الأرضيّة في الصباح.

- اختيار أنواع مثل الـ"سيسال"، الذي يمتلك مظهراً مشابهاً للبسط القديمة المعدة من القش، لأرضيّة المطبخ، بحيث يمكن الاعتناء بهذه السجادة بسهولة، نظراً لكونها عرضة للاتساخ.

- يمكن لهواة السجاد القديم القيّم تعليق هذه القطع على الجدران للتمعّن بحياكتها وجماليتها، أو تأطيرها داخل إطار زجاجي لإبرازها، وحفظها بشكل جيّد.

من جهة ثانية، تدعو منصور إلى اقتناء سجادة ذات جودة عالية، ومن أي مصدر كان، لأن هذه القطعة تبقى محافظة على ثمنها مع مرور الزمن. علماً بأن السجاد عنصر رئيس من عناصر "ديكورات" الشتاء.

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