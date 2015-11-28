برلمانى ليبى: مسودة الأتفاق لا تلبى طموحات شعبنا ولدينا مبادرة لـ"الحل"

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبى، النائب عيسى العريبي، إن عدد من النواب الذين يمثلون "برقة" اجتمعوا مع أعضاء من المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته لدراسة الوضع السياسى الراهن فى البلاد والأزمة السياسية التى انعكست على أحوال أبناء ليبيا المعيشية واتفاق الحضور على ضرورة العمل على توافق سياسى سريع لموجهة الأزمة.

وقال "العريبى" فى تصريحات صحفية إن المجتمعون خلصوا إلى أن مخرجات مسودة الأتفاق السياسى المقترحة من المبعوث الأممي الجديد الألمانى "مارتن كوبلر" لا تلبى متطلبات الشعب الليبى ولا "تتفق مع أسس الوفاق التى نسعى إليها".

وأشار عضو مجلس النواب الليبى إلى أنه والمجتمعون قدموا مبادرة إلى مجلس النواب والمؤتمر الوطنى لحل الأزمة وخلق التوافق .