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بالفيديو.. تامر عبدالمنعم يقلد محمد مرسى فى المشخصاتى2:"عارفينهم وحافظينهم"

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بالفيديو.. تامر عبدالمنعم يقلد محمد مرسى فى المشخصاتى2:"عارفينهم وحافظينهم" بالفيديو.. تامر عبدالمنعم يقلد محمد مرسى فى المشخصاتى2:"عارفينهم وحافظينهم"
تنفرد "اليوم السابع" ببث لقطات للفنان تامر عبد المنعم أثناء البروفة على شخصية محمد مرسى بفيلمه " المشخصاتى 2"، يقلد فيها الرئيس الأسبق، ويصور عبد المنعم فيلمه حاليا للعرض بأجازة نصف السنة.

وكانت أزمة تفجرت بين جهاز الرقابة على المصنفات وتامر عبد المنعم، حيث رفض الجهاز استخراج تصاريح تصوير فيلم "المشخصاتى 2" نهائيًا، وذلك بعد تمسك مؤلفه الفنان تامر عبد المنعم برأيه ورفض إجراء التعديلات التى أقرتها الرقابة على السيناريو.


>- الرقابة على المصنفات ترفض نهائيا سيناريو "المشخصاتى 2" لتامر عبد المنعم.. والفنان يرد "اللى مش عاجبه الفيلم يخبط دماغه فى الحيط".. ويسأل "هل تتم محاسبتى على مواقفى السياسية لأنى من أنصار حسنى مبارك؟"

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مصر 365

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