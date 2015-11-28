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بوتين يحظر عمل الأتراك بالشركات الروسية ويفرض قيودا على استيراد سلع تركية

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بوتين يحظر عمل الأتراك بالشركات الروسية ويفرض قيودا على استيراد سلع تركية بوتين يحظر عمل الأتراك بالشركات الروسية ويفرض قيودا على استيراد سلع تركية
أعلن المكتب الصحفى للكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حظر على أرباب العمل الروس من توظيف عمال أتراك، اعتبارًا من 1 يناير 2016، وكلف بفرض قيود على استيراد بعض السلع التركية.

وأمر بوتين وفقًا لوسائل إعلام روسية، بإيقاف العمل بنظام التأشيرات الحرة مع تركيا، اعتبارًا من أول 2016، وكذلك وقف رحلات الطيران التجارى مع تركيا.

وأوعز بوتين لشركات السياحة الروسية، بالامتناع عن تنظيم رحلات للمواطنين الروس إلى تركيا، وتشديد الرقابة على شركات الطيران التركية على الأراضى الروسية لضمان الأمن.

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