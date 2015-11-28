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إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول: حقيقة عرض الأهلي والزمالك

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إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول: حقيقة عرض الأهلي والزمالك إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول: حقيقة عرض الأهلي والزمالك

أكد إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي أنه مستمر مع فريقه لنهاية تعاقده ولا صحة لوجود مفاوضات بينه وبين الأهلي أو الزمالك في الوقت الحالي.

وكانت هناك بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأهلي والزمالك يتفاوضان مع إبراهيم حسن على لسانه من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

ولكن رد لاعب الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"أنا مستمر مع الإسماعيلي حتى نهاية تعاقدي بنهاية الموسم المقبل".

وأضاف"لم أتلق أي عرض خلال الفترة الأخيرة واندهشت من تلك التصريحات التي نُشرت على لسانى ولا أعلم عنها أي شيء".

وأكمل"أنا الآن أنتظر الإسماعيلي لدراسة عرضه للتجديد مثلما حدث مع غيري من اللاعبين حتى يتم الانتهاء من هذا الأمر تماما".

يذكر أن إبراهيم حسن يتواجد حاليا مع بعثة الإسماعيلي التي تخوض معسكر خارجي في تونس.

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