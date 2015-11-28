علي غزال يتحدث لـ في الجول عن ارتداء ' شارة القيادة ' التاريخية

أعرب متوسط الميدان المصري علي غزال والمحترف في صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي عن فخره الشديد بعد أن أصبح أصغر قائد في تاريخ النادي.

وارتدى غزال يوم الجمعة شارة قيادة فريقه في ديربي ماديرا أمام فريق ماريتيميو ضمن الدوري البرتغالي الممتاز في المباراة التي انتهت بفوز ناسيونال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشارك المصري منذ البداية وحتى النهاية وقدم مباراة رائعة جدًا ليواصل تألقه في الآونة الأخيرة.

وتحدث غزال في هذا السياق لـFilGoal.com قائلا:"أنا سعيد للغاية بارتداء شارة قيادة ناسيونال ماديرا".

لاعب وادي دجلة السابق واصل تصريحاته"هذا فخر بالنسبة لي أن أرتدي شارة القيادة لفريق بحجم ناسيونال ماديرا، هذا النادي الذي بدأ فيه كريستيانو رونالدو مسيرته الاحترافية".

وأضاف"بالإضافة إلى أنني أصبحت أصغر قائد لهذا النادي وأول مصري يرتدي شارة القيادة في الدوري البرتغالي".

وأنهي علي تصريحاته قائلًا:"لقد تلقيت العديد من رسائل التهنئة من بعض اللاعبين المصريين، والأصدقاء والجمهور المصري، وهذا أسعدني جدًا".