حلم الأوليمبياد – السنغال يفتتح كأس الأمم بقهر جنوب إفريقيا

افتتح منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، بالفوز على جنوب إفريقيا 3-1.

وبدأ السنغال مستضيف البطولة مشواره بأفضل صورة ممكنة.

سجل ثلاثية السنغال إبراهيما كيتا "هدفين" في الدقيقتين 16 و21، وسيدي سار في الدقيقة 87.

فيما سجل هدف جنوب إفريقيا الوحيد فوملاني نتشانجاس في الدقيقة 28.

وتتصدر بذلك السنغال المجموعة الأولى في البطولة، قبل مباراة تونس أمام زامبيا في وقت لاحق.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر غدا الأحد، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا نيجيريا ومالي.