مقتل 21 من الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز

أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت مقتل 21 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وإصابة 32 آخرين فى غارات جوية لطيران التحالف ومواجهات مع المقاومة فى محافظة تعز 257 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن طيران التحالف العربى شن سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "جبل حمام" و "مقبرة الشريجة" فى منطقة الشريجة، جنوب شرق مدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الحوثيين، مدعومين بقوات صالح، ومقاتلى المقاومة الشعبية فى احياء "البعرارة" و "المرور" و "الحصب"، غربى مدينة تعز.

وأضافت أن المقاومة الشعبية تمكنت من إحراق العديد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين وتقدمت فى تلك المناطق واستعادت السيطرة على كافة المواقع التى كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح هناك.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل أحد مقاتلى المقاومة الشعبية وإصابة 15 أخرين.

وفى سياق متصل، أصدرت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، فى وقت سابق اليوم السبت، قراراً قضى بتعيين عبده محمد الجندى، القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى العام الموالى لصالح، محافظاً لمحافظة تعز.