أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 21 من الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز

Google+ Print
مقتل 21 من الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز مقتل 21 من الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز
أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت مقتل 21 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وإصابة 32 آخرين فى غارات جوية لطيران التحالف ومواجهات مع المقاومة فى محافظة تعز 257 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن طيران التحالف العربى شن سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "جبل حمام" و "مقبرة الشريجة" فى منطقة الشريجة، جنوب شرق مدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الحوثيين، مدعومين بقوات صالح، ومقاتلى المقاومة الشعبية فى احياء "البعرارة" و "المرور" و "الحصب"، غربى مدينة تعز.

وأضافت أن المقاومة الشعبية تمكنت من إحراق العديد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين وتقدمت فى تلك المناطق واستعادت السيطرة على كافة المواقع التى كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح هناك.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل أحد مقاتلى المقاومة الشعبية وإصابة 15 أخرين.

وفى سياق متصل، أصدرت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، فى وقت سابق اليوم السبت، قراراً قضى بتعيين عبده محمد الجندى، القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى العام الموالى لصالح، محافظاً لمحافظة تعز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365