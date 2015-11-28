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القضاء الإدارى يقضى برفض الطعن المطالب بإعادة انتخابات السيدة زينب

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القضاء الإدارى يقضى برفض الطعن المطالب بإعادة انتخابات السيدة زينب القضاء الإدارى يقضى برفض الطعن المطالب بإعادة انتخابات السيدة زينب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن المقام من جمال حنفى طه محمد، والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة 21، ومقرها قسم شرطة السيدة زينب والتي أعلن بها الإعاده بين رامى صلاح الدين ومحمد شعبان عبد العال .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11399 لسنه 70 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنه العامة للانتخابات بجنوب القاهرة .

وقالت الدعوى إنه يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا او بأحد مكاتب البريد يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصه من أموال، وذلك لما نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 54 لسنة 2014 قانون مباشرة الحقوق السياسية .

وتابعت الدعوى أن العملية الانتخابية بالدائرة شابهها مخالفات منها إخراج مندوبي الكثير من المرشحين ومن بينهم مندوبو الطالب الطاعن من لجان التصويت بأمر رئيس اللجنة دون إحالتهم بسبب إخراجهم مما يشكك عملية التصويت، وقيام اللجنة بندب أعضاء من الناخبين بدائرة قسم السيدة زينب كمعاونين لرؤساء اللجان وثبت ذلك باللجنة 40.


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