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مقتل وإصابة 31 شخصا فى قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة فى سوريا

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مقتل وإصابة 31 شخصا فى قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة فى سوريا مقتل وإصابة 31 شخصا فى قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة فى سوريا

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - مقتل شخص مصرعه وإصابة 30 آخرين بجروح جراء عمليات قصف متبادلة بين قوات النظام السورى وفصائل من المعارضة فى مناطقة متفرقة بسوريا .

ونقلت قناة (العربية) اليوم السبت عن مدير المرصد رامى عبد الرحمن قوله - " قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء سقوط قذيفة هاون مصدرها مواقع فصائل مقاتلة فى ريف العاصمة على حى باب توما فى شرق دمشق" .

وأشار عبد الرحمن إلى أن 27 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام على حى القابون (فى شمال شرق دمشق) الذى تسيطر الفصائل المقاتلة على جزء كبير منه" ، لافتا إلى أن إصابات بعض الجرحى "بليغة وخطرة".

يذكر أنه غالبا ما يستهدف مقاتلو المعارضة المتحصنون فى محيط العاصمة أحياء سكنية فى دمشق بالقذائف الصاروخية أصابت فى الماضى مدارس ومؤسسات وأوقعت عشرات القتلى.

فى حين تقصف قوات النظام المناطق تحت سيطرة قوات المعارضة على أطراف العاصمة وفى ريفها بالمدفعية والطيران، ما تسبب بمقتل الآلاف خلال السنوات الماضية.

وتخضع مناطق عدة فى ريف دمشق لحصار من قوات النظام ما يتسبب بنقص كبير فى الأدوية والمواد الغذائية.

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مصر 365

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