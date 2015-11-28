الكشف على 1751 مريضاً فى قافلة طبية لـ"صحة" بنى سويف

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية مجانية داخل الوحدة الصحية لقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1751 مريضاً وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى .

وأشرف على القافلة التى استمرت يومين، الدكتور جمال الجوهرى، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى عدة تخصصات وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن الصحة الإنجابية وأهميه تنظيم الأسرة، وفوائد التغذية السليمة.

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