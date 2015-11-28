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سقوط مسجل خطر ونجله بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببنى سويف

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سقوط مسجل خطر ونجله بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببنى سويف سقوط مسجل خطر ونجله بحوزتهما 14 ألف قرص مخدر ببنى سويف
تمكن رجال وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر ونجله وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر .

كان معلومات وردت للرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث مركز الفشن، تفيد قيام مسجل خطر يدعى "محمود .ع"- 45 سنه عاطل ونجله خالد - 20 سنه يقيمان بمدينة الفشن بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعلى الفور قام النقباء أحمد حسين ومحمد محروس وجمال عبد الجواد معاونو مباحث الفشن على رأس قوة من رجال المباحث بمداهمة منزل المتهمين، بعد الحصول على إذن النيابة، وضبطهما وبتفتيش المنزل تم العثور على كمية من الأقراص المخدرة 14 ألف قرص مخدر (ترامادول)، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، باشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، القبض على أربعة مطلوبين، على ذمة قضايا مخدرات وهتك عرض وبلطجة .

ضبطت القوات "علاء .ع.ح " - 32 سنة عاطل مقيم تزمنت الشرقية - مركز بنى سويف، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8123 لسنة 2015 جنايات مركز بنى سويف "مخدرات"، و "عمر .أ.م "- 35 سنة عامل مقيم العلالمة - مركز بنى سويف، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 449/7لسنة 2015 أحوال مركز بنى سويف " هتك عرض ".

وتم ضبط "عدلى .م.ط " - 61 سنة فلاح مقيم كوم الرمل - مركز الفشن،و المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4106 لسنة 2015 ادارى مركز سمسطا " بلطجة واستعمال قوة "، و"على .ف.م "- 34 سنة عاطل مقيم دموشيا - مركز بنى سويف ، و المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 12798لسنة 2012 جنح مركز اهناسيا " إصابة خطأ ".

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