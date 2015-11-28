أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مواطنون بالإسماعيلية يقطعون شارع محمد على اعتراضا على وفاة الطبيب بالقسم

Google+ Print
مواطنون بالإسماعيلية يقطعون شارع محمد على اعتراضا على وفاة الطبيب بالقسم مواطنون بالإسماعيلية يقطعون شارع محمد على اعتراضا على وفاة الطبيب بالقسم
أغلق عدد من المواطنين شارع محمد على بالإسماعيلية، بالقرب من مديرية الأمن، وأحرقوا إطارات السيارات، اعتراضًا على عدم إلقاء القبض على الضابط المتسبب فى وفاة الطبيب البيطرى عفيفى حسنى، بعد اقتياده إلى قسم الشرطة دون أسباب.

وطالب المواطنون بمحاكمة عاجلة للضابط المتهم، وقائلين إن إيقافه من قِبَل مديرية الأمن لا يكفى حيث مازال حرا طليقا.

تعود واقعة وفاة الطبيب إلى أمس الأول الخميس، بعد اقتحام قوة من قسمة شرطة أول الإسماعيلية صيدلية يديرها الدكتور عفيفى حسنى، ملك زوجته ريم يوسف، وفتّشوا الصيدلية دون إذن نيابة أو وجود مسئول من التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، ورغم سماح الطبيب لهم بالتفتيش إلا أنهم أصروا على اقتياده إلى قسم الشرطة وهو مريض بالقلب.

وأصيب الطبيب بحالة إغماء تحول على إثرها لمستشفى الجامعة التخصصى، وفارق الحياة فجر أمس الجمعة، وشُيِّعَ جثمانه ظهر اليوم السبت، واتهمت زوجة الطبيب، الضابط بالتسبب فى وفاة زوجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365