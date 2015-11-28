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بعد سيلفى "اليوم السابع" والرئيس التونسى.. "السبسى": مصر أم الدنيا

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بعد سيلفى "اليوم السابع" والرئيس التونسى.. "السبسى": مصر أم الدنيا بعد سيلفى "اليوم السابع" والرئيس التونسى.. "السبسى": مصر أم الدنيا
أثناء لقائه مع الفنانين المصريين التقط محرر اليوم السابع الزميل جمال عبد الناصر، صورة سيلفى، مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، والذى رحب بالفنانين المصريين جميعًا وقال لهم: وجودكم ودعمكم للمهرجان جميل لن ننساه وأشكركم على تضامنكم مع الشعب التونسى العظيم الذى لم يخف وواصل حضوره فى أيام قرطاج السينمائية.

وأضاف الرئيس فى كلمة لـ"اليوم السابع": أم الدنيا نرحب بأى ضيف فيها وثقافة مصر وفنها وثقافة تونس وفنها هو السلاح الذى سنواجه به الإرهاب الخسيس الجبان وتحية لكل شهداء الأوطان العربية الذين تزهق أرواحهم هباء على يد سفاحين مخدوعين.

الرئيس التونسى كان منذ قليل قد التقى الفنانين المصريين والوفود العربية والأفريقية ضيوف أيام قرطاج السينمائية وحضر منهم محمود حميدة وأحمد بدير وسلوى خطاب والمخرج أسامة فوزى وباسم يوسف وفتحى عبد الوهاب وفريال يوسف ورئيس مهرجان أيام قرطاج المخرج إبراهيم اللطيف وكل ضيوف أيام قرطاج.


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مصر 365

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