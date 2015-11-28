الأزهر الشريف يدين استهداف كمين الشرطة بالجيزة ويؤكد دعمه للجيش والشرطة

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابى الذى استهدف كمينا لقوات الشرطة بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة، والذى أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة.

وجدد الأزهر الشريف رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب التى لا تتفق مع سماحة الدين الإسلامى، مؤكدا دعمه لقوات الجيش والشرطة فى مواجهة القوى الظلامية التى لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد الآمنة المستقرة.

الأزهر الشريف إذ ينعى شهداء الواجب الوطنى الأبرار معربا عن خالص العزاء للشعب المصرى وأسر الشهداء الأبرار، فإنه يسأل المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

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